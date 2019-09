Warszawa. Napad na kantor na Dworcu Centralnym. Skradziono ok. 350 tys. zł

Wezwanie na policję wpłynęło 18 września po godzinie 16. Z jednego z pawilonów w podziemiach Dworca Centralnego, w którym zlokalizowany jest kantor, skradziono pieniądze o łącznej wartości około 350 tys. złotych.

Jak twierdzi policja, opierając się na zeznaniach świadków, w kradzieży uczestniczyło co najmniej dwóch sprawców. Śledczy podkreślają, że nie doszło do rozboju. Oznacza to, że obyło się bez użycia przemocy wobec pracowników kantoru czy osób postronnych. Podczas całego napadu nikt nie został poszkodowany.

– Na miejscu od razu pojawili się policjanci. Przeglądamy i zabezpieczamy monitoring – zapewniał Piotr Świstak z warszawskiej policji. Rozpoczęta obława nie przyniosła jak dotąd rezultatów. Lokal, w którym znajduje się kantor, jest teraz poddawany dokładnym oględzinom. Policja sprawdza też monitoring gęsto rozmieszczony na dworcu i w jego okolicach.

