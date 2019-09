Dziś w Warszawie komunikacja miejska jest darmowa. To gest pod adresem strajku klimatycznego

27 września to kolejny – po 22 września – dzień z z darmową komunikacją miejską w Warszawie. Wcześniej okazją do takiego gestu był Międzynarodowy Dzień bez Samochodu. O ile jednak tamto wydarzenie przeszło raczej niezauważone, o tyle piątkowy strajk klimatyczny może liczyć na całkiem sporą uwagę mediów. Zwłaszcza po ostatnim sukcesie inicjatywy, gdy do licznych demonstracji doszło w ponad 2820 miastach na całym świecie, w tym także w 60 w Polsce.

W Warszawie bez biletów będzie można jeździć w obu strefach. Decyzję za pośrednictwem Twittera przekazał jeszcze raz sam prezydent Trzaskowski. „Zdecydowałem, że 27.09, czyli ostatni dzień #strajkklimatyczny będzie jednocześnie dniem bezpłatnej komunikacji miejskiej w @warszawa. Każdy z nas wybierając transport publiczny robi dobry uczynek dla przyszłości naszej planety i dla zdrowia naszych dzieci. Warto!” – zapewniał.

