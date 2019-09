Kaczyński oskarża Trzaskowskiego o wstrzymywanie wypłat 500+. Prezydent Warszawy odpowiada

– Prezydent Trzaskowski prowadzi działania mające na celu nie wypłacanie 500 plus. Wszystkie pieniądze na wypłatę świadczenia zostały wypłacone władzom miasta – powiedział Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył, ostatni transza wypłata miała miejsce 26 września. – To jest zapowiedź tego, co będzie się działo, jeżeli nasi przeciwnicy dojdą do władzy. Co będzie się działo z tym wielkim programem społecznym, który zrealizowaliśmy – przestrzegł Kaczyński.

Prezesowi PiS odpowiedział na Twitterze prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski zarzucił Kaczyńskiemu kłamstwo i dodał, że samorządy popierają program 500+ i realizują wypłaty. „Dotąd transze na 500+ były zapisane w rocznym planie, ale nie zaktualizowano go po rozszerzeniu programu na 1. dziecko. To jak z 13. emeryturą na 2020 – prezes obiecuje, a w budżecie nie ma. Gdzie są te pieniądze?” – zapytał.