Wojewoda zapowiada kontrolę w stołecznym ratuszu. Chodzi o program 500+

– Nie ma żadnych problemów z naszej strony z wypłatami świadczeń programu Rodzina 500+. Przelewamy pieniądze regularnie i w terminie. Z naszych informacji wynika, że część tych funduszy na koniec miesiąca wciąż zalega na kontach miasta – powiedział podczas konferencji prasowej wojewoda mazowiecki. Zdzisław Sipiera zapowiedział również kontrolę w stołecznym ratuszu w związku z wątpliwościami dotyczącymi wypłat w ramach 500+. Zdaniem wojewody stołeczny samorząd jest jedynym, który ma problemy z wypłatami. Informacji w sprawie realizacji rządowego programu domagają się także warszawscy radni PiS, którzy chcą poszerzenia porządku dzisiejszej sesji Rady Miasta o informację prezydenta stolicy dotyczącą wypłaty 500+.

Zamieszanie wokół 500+

– Nie zawieszamy wypłat, wypłacamy pieniądze z 500+. Wszystkie pieniądze zostały wczoraj przelane, natomiast niepokoi mnie to, że rząd przelewa pieniądze w ostatniej chwili, powodując chaos i oczywiście problemy z tym, że w ostatniej chwili trzeba pieniądze wypłacać i wszystkie samorządy mają ten problem – stwierdził Rafał Trzaskowski w TVN24. Prezydent stolicy podkreślił, że miasto dysponuje dokładną tabelkę, z której wynika, że pieniądze w tym miesiącu zostały przesłane 26 września. – Powinny zostać przesłane przynajmniej w połowie miesiąca. Ale przede wszystkim powinny być przewidziane w planie, dlatego że plan zakładał ponad 100 mln, a okazuje się, że trzeba 200 mln w Warszawie. Bardzo grzecznie zwracałem premierowi na to uwagę, wysyłając do niego listy. Nie robiłem z tego awantury politycznej, tylko domagałem się tego, żeby te wypłaty były szybciej – tłumaczył samorządowiec.

„Jak zwykle TVP używa manipulacji, mówiąc że to my mamy problem z 500+”

– To politycy prawicy oskarżają mnie o to, że jestem złodziejem. Pójdziemy do sądu. Wychodzi prezes Kaczyński i też mnie atakuje, że opóźniam wypłacanie pieniędzy, co jest nieprawdą. Chcę powiedzieć jedno: nie robiłem z tego żadnej awantury politycznej. Napisałem list do premiera, ponieważ byłem zaniepokojony. Jaka jest logika w tym, że zaniepokojony piszę list o tym, że być może braknie pieniędzy w budżecie państwa, a PiS mnie oskarża, że chce opóźnić wypłatę tych pieniędzy. Jak zwykle TVP używa manipulacji, mówiąc że to my mamy problem z 500+. Tam jest wszystko zaplanowane i synchronizowane pomiędzy tym, co mówi rząd i stacje publiczne polskiej telewizji, że mamy problem i że to my jesteśmy problemem jeżeli chodzi o 500+. Nie mamy żadnego problemu z 500+. Popieramy 500+. Chcemy je tylko wypłacać w czasie i nie chcemy chaosu – stwierdził Rafał Trzaskowski.

