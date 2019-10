„Biegnij Warszawo”. Policja informuje o utrudnieniach i proponuje objazdy

W niedzielę, 6 października, w godz. 12.00-14.00 odbędzie się kolejna edycja imprezy „Biegnij Warszawo”. Na potrzeby organizacji mety biegu już od soboty 5 października od godz. 21.00 do niedzieli 6 października do godz. 17.00 zostanie wyłączona z ruchu ul. Łazienkowska na odcinku od wjazdu na parking przy COS Torwar do ul. Myśliwieckiej. W niedzielę, 6 października, w godz. 7.00-14.00 zamknięta dla ruchu będzie jezdnia ul. Czerniakowskiej prowadząca w kierunku Wilanowa na odcinku od Trasy Łazienkowskiej do ul. Szwoleżerów (jadący Wisłostradą będą musieli zjechać na most lub Trasę Łazienkowską, ale nie będzie można zjechać z mostu ani z trasy w kierunku Wilanowa).

Uczestnicy „Biegnij Warszawo” wystartują o godz. 12.00 z ul. Czerniakowskiej. Ulice na trasie biegu będą wyłączone z ruchu w godz. 11.00-14.00. Trasa biegu będzie prowadziła ulicami: Czerniakowska, Szwoleżerów, Agrykola, Al. Ujazdowskie (jezdnia w kierunku centrum będzie zamknięta od ul. J. Gagarina do pl. Trzech Krzyży; ruch w kierunku Wilanowa będzie utrzymany na jednym pasie), pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat (zamknięta jezdnia w kierunku ronda Ch. de Gaulle’a), Al. Jerozolimskie i most Józefa Poniatowskiego (zamknięte jezdnie w kierunku Grochowa; nie będzie można wjechać z Wisłostrady na most w kierunku Grochowa), Wał Miedzeszyński i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte jednie w kierunku Pragi od ul. Zwycięzców do S. Okrzei), Zamoście (biegacze zawrócą na wysokości ul. Sokole), most Świętokrzyski, Zajęcza, Dobra, Tamka, L. Kruczkowskiego, Rozbrat, Łazienkowska.

O godz. 12.25 z ul. Szwoleżerów wyruszy marsz „Maszeruję-Kibicuję”. Jego uczestnicy przejdą ulicami: Szwoleżerów, al. T. Hopfera, J. Hoene-Wrońskiego, al. A. Bobkowskiego, Rozbrat, Myśliwiecka, J. Kusocińskiego.

Od soboty, 5 października, ok. godz. 21.00, czyli po zamknięciu dla ruchu ul. Łazienkowskiej, autobusy linii 107, 159 i 171 (tylko w kierunku Chomiczówki) oraz nocnych N33 i N83 będą kursowały objazdem ulicami Szwoleżerów i Myśliwiecką. W niedzielę, w godz. 11.00-14.00, w czasie biegu, swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 105, 107, 108, 111 (tylko w kierunku Gocławia), 116, 117 (tylko w kierunku Gocławia), 118, 125, 127, 141 (tylko w kierunku P+R Al. Krakowska), 146, 147, 158 (tylko w kierunku Witolina), 159, 162, 166, 171, 180, 185 (tylko w kierunku Ursynowa Zach.), 187 (tylko w kierunku Stegien), 195, 202, 222, 503, 507 (tylko w kierunku Gocławia), 518, 521 (tylko w kierunku Falenicy).