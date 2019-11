Ile osób wzięło udział w Marszu Niepodległości? Sprzeczne dane

Rzecznik warszawskiego ratusza Kamil Dąbrowa około godziny 16:50 poinformował, że w marszu uczestniczy około 47 tys. osób. „W kulminacyjnym momencie marsz rozciągał się na długości 1750 m i zajął powierzchnię ponad 42 tys. metrów kwadratowych” – przekazał Dąbrowa na Twitterze. Zapewnił też, że policja skutecznie strzeże bezpieczeństwa uczestników, choć odnotowano „pojedyncze incydenty pirotechniczne” .

Inne liczby przedstawił cytowany przez portal Onet.pl rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. – Według naszych szacunków w Marszu Niepodległości wzięło udział ok. 150 tys. osób – poinformował Damian Kita. Na razie nie ma jeszcze informacji z Policji.

Poniżej relacja z marszu: