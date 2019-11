Trzaskowski prosi premiera o pomoc. Dochody Warszawy zmniejszone o 810 mln zł

Na zorganizowanej w środę 13 listopada konferencji prasowej dotyczącej budżetu na 2020 rok Rafał Trzaskowski poinformował, że dochody Warszawy zmniejszą się o 810 mln złotych, co wynika ze zwolnienia osób poniżej 26 roku życia z PIT, obniżenia stawki PIT z 18 do 17 proc. oraz zniesienia tzw. 30-krotności limitu składek ZUS. „Rząd ograniczył dochody samorządów i zarazem nałożył na nie dodatkowe, kosztowne zobowiązania” – przekazano podczas spotkania z dziennikarzami.

Apel do premiera

Zdaniem władz stolicy, jeśli nastąpi spowolnienie gospodarcze, co jest prawdopodobne, to dochody samorządu jeszcze bardziej zmaleją. Przy okazji włodarz Warszawy zaapelował do Mateusza Morawieckiego. – Zwracam się do premiera, prosząc go – w związku tymi dochodami, które zabierają pieniądze samorządom, w związku ze wzrastającymi kosztami edukacji – o współfinansowanie ważnych dla Warszawy inwestycji. To jest standard, że rządy współfinansują inwestycje w stolicy – stwierdził Trzaskowski.

Prezydent Warszawy dodał, że władze miasta do 6 grudnia będą czekały na odpowiedź rządu w tej sprawie. Jest to najpóźniejszy termin, w którym można wprowadzić poprawki do budżetu. – Jeśli rząd nie udzieli nam odpowiedzi będziemy musieli dokonać zmian w programie inwestycyjnym. Będziemy musieli zamrozić budowę obwodnicy śródmiejskiej Warszawy – stwierdził Trzaskowski.

Wydatki Warszawy

Z informacji przekazanych na konferencji wynika, że w budżecie na 2020 rok przewidziano 17 mld zł na wydatki bieżące. Najwięcej środków, bo niemal 4,8 mld zł, zostanie przekazane na edukację. 3,6 mld zł pochłonie transport i komunikacja, a 2,1 mld pomoc społeczna i ochrona zdrowia. 1,6 mld zł z budżetu dotyczy finansów, a 1,4 mld ochrony środowiska oraz gospodarki komunalnej. Nieco mniej, bo 1,3 mld przeznaczone zostanie na zarządzenie strukturami samorządowymi. W budżecie przewidziano także wydatki na sport i turystykę, kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, działalność gospodarczą, ład przestrzenny czy gospodarkę nieruchomościami.

