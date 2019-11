Warszawa. Związkowcy stają w obronie Szpitala Czerniakowskiego. „Pacjenci zasługują na rozwój usług medycznych”

Na początku przyszłego roku ma być gotowy budynek nowego Szpitala Południowego, a pierwsi pacjenci mają zostać przyjęci w 2021 roku. Paweł Rabiej przekazał, że jego operatorem będzie Szpital Solec. Nowa jednostka ma zostać połączona ze Szpitalem Czerniakowskim. - Po wielu rozmowach z NFZ doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem na to, żeby ten szpital uruchomić w przewidywalnym terminie (...), musimy skorzystać z zasobu, który miasto Warszawa już posiada, czyli z któregoś z istniejących szpitali. Chcemy, żeby to był szpital specjalizacji drugiego stopnia. Dlatego do tej układanki potrzebna nam była Stępińska i Szpital Czerniakowski, który wymaga restrukturyzacji. (..) Pewną część operacji z tego szpitala rozciągniemy na Szpital Południowy - tłumaczył wiceprezydent Warszawy.

Protest związkowców

Przeciwko zmianom w Szpitalu Czerniakowskim protestują związkowcy. Przedstawiciele związków zawodowych m.in. techników medycznych czy pielęgniarek skierowali pismo do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, przewodniczącej Rady Miasta Ewy Malinowskiej-Grupińskiej oraz szefa Komisji Zdrowia Pawła Lecha. Przyjmujemy zmiany z niepokojem. Szpital Czerniakowski działa w Warszawie od 60 lat. Personel ogromnym nakładem pracy rozwijał tą placówkę. Dla mieszkańców Warszawy, a szczególnie Mokotowa istnienie szpitala stanowi pewną gwarancję ich bezpieczeństwa - napisano. Związkowcy podkeślili, że rozumieją potrzebę otwarcia Szpitala Południowego, jednak ich zdaniem nie powinno się to odbywać kosztem Szpitala Czerniakowskiego. „W naszej ocenie pacjenci zasługują na rozwój usług medycznych - Szpital Południowy powinien stanowić dopełnienie usług świadczonych przez już funkcjonujące jednostki, nie zaś przejmować ich dorobek, kadrę i kontakty” - dodano.

Głosowanie w sprawie przyszłości placówki ma zostać przeprowadzone 28 listopada.

