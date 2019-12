Trzaskowski najlepszym prezydentem Warszawy ostatnich lat? Są wyniki sondażu

Wyniki badania znalazły się na stronie Urzędu Miasta Warszawy, gdzie można je porównać z sondażami przeprowadzanymi w latach ubiegłych. Najstarsze analizy pochodzą z 2003 roku, co daje pewien ogląd na działalność pracowników ratusza i samego prezydenta. Aż 76 proc. ankietowanych dobrze ocenia pracę Rafała Trzaskowskiego. Przeciwnego zdania jest 18 proc. respondentów, a odpowiedzi odmówiło 6 proc. osób biorących udział w badaniu. Dla porównania, najlepszy wynik Lecha Kaczyńskiego w tym zakresie wyniósł 58 proc. Hanna Gronkiewicz-Waltz może z kolei pochwalić się 75 proc. pozytywnych opinii, które zebrała w listopadzie 2015 roku.

Lubią tam mieszkać

Ankietowani mają także dobre zdanie o samym mieście. Na pytanie, czy myśląc o Warszawie jako o miejscu, w którym żyją na co dzień, aż 95 proc. respondentów stwierdziło, że towarzyszą im pozytywne uczucia. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy interesują się tym, co dzieje się w stolicy. 48 proc. ankietowanych przyznało, że nie czyta artykułów o tematyce stołecznej oraz nie ogląda programów i nie słucha audycji dotyczących Warszawy. Odpowiedzi osób biorących udział w badaniu na pozostałe pytania można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej urzędu.

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3 proc.

