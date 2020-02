Wstrząsające szczegóły zbrodni popełnionej w Warszawie. „Usłyszysz o mnie w telewizji”

Do tragedii doszło w mieszkaniu przy ulicy Tarchomińskiej. Policja przekazała, że w znaleziono tam ciało młodej kobiety i kilkuletniego dziecka. Nieoficjalnie „Super Express” podał, że służby nie poszukują sprawcy, ponieważ znaleziono jego ciało – miał popełnić samobójstwo. Z informacji dziennikarzy gazety wynika, że sprawca zadzwonił w czwartek około godziny 3 nad ranem do swojego syna. Miał przekazać mu, że „zrobił coś złego i usłyszy o nim w telewizji” . Chłopak zgłosił to na policję i pojechał do mieszkania na Tarchomińską, gdzie dokonał wstrząsającego odkrycia.

Reporter „Super Expressu” rozmawiał z sąsiadami rodziny. Przekazali oni, że często słychać było awantury, mężczyzna miał koło 40 lat, a kobieta około 25. Para nie integrowała się z sąsiadami.

Na miejscu zdarzenia pracuje policja pod okiem prokuratury.

