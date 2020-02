Warszawa. Samolot lądował w trudnych warunkach. Wiatr bujał maszyną

Szalejący nad Europą sztorm Ciara wywołał sporo utrudnień. Niż znad Atlantyku, który niesie ze sobą silne deszcze i wiatry spowodował chaos w ruchu lotniczym, z jego powodu odwołano imprezy sportowe.W Niemczech w niedzielę zostało odwołanych około 150 spośród 1,2 tysiąca zaplanowanych lotów do i z Frankfurtu. W Szwecji z powodu sztormu bez prądu było tysiące gospodarstw dowmowych, zmakniętu także most nad Sundem łączący Malmo z Kopenhagą. Wiele lotów zostało także odwołanych w Wielkiej Brytanii. We Francji z powodu wiatru osiągającego prędkość 130 km/h zawieszono również część połączeń kolejowych.

W Polsce zamknięte były wyciągi narciarskie, TOPR ostrzegał przed wycieczkami w góry. Trudne warunki pogodowe na kilka bądź kilkanaście godzin pozbawił prądu setki gospodarstw domowych. Odwołano także część zaplanowanych na ten dzień lotów. – Nie poleciały samoloty do Amsterdamu, Monachium, Norymbergi i Frankfurtu. Nie przyleciało też 11 samolotów. Część tych, które nie przyleciały dziś, to samoloty, które nie wystartowały w niedzielę z Warszawy – informował Andrzej Klewiado z biura prasowego Lotniska Chopina.



Kamery TVN Warszawa zarejestrowały moment lądowania samolotu w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Podmuchy wiatru były tak silne, że maszyna przechyliła się na bok podczas podchodzenia do płyty lotniska. Najpierw stykały się z nią koła po prawej stronie samolotu, a dopiero po chwili te z lewej strony.

Czytaj także:

Wrocław. Śmigłowiec podczas lądowania kręcił się wokół własnej osi