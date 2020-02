Nieakceptowany dyrektor muzeum POLIN gotów do rezygnacji. Wydał oświadczenie

W połowie 2019 roku Dariusz Stola został zwycięzcą otwartego konkursu na nowego dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Funkcję tę pełnił już wcześniej, dlatego zgłosił swoją kandydaturę Komisji Konkursowej. Pomimo upływu ośmiu miesięcy wciąż nie został jednak oficjalnie nominowany na stanowisko. Zadania tego nie dopełnił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

W swoim oświadczeniu Stoli przypomina, że w ostatnich dniach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotr Wiślicki wydali własne oświadczenie, w którym wezwali ministra do przestrzegania zawartej wcześniej umowy i nominowaniu dyrektora. Jak pisze Stola, zostało to zbyt zdawkową i ogólnikową odpowiedzią.

„Oznacza to jawne już złamanie umowy między założycielami. Są podstawy, by sądzić, że takie postępowanie Ministra jest też niezgodne z prawem” – podkreśla dyrektor. „Widząc szkody, które Muzeum już poniosło i zagrożenia, które przed nim stoją, pragnę oświadczyć, że dla jego dobra gotów jestem zaakceptować takie warunki, które pozwolą na zażegnanie kryzysu” – dodaje Stola. „Jestem gotów powstrzymać się od realizacji przysługujących mi praw pod warunkiem porozumienia wszystkich założycieli Muzeum, niezbędnego do dalszego funkcjonowania instytucji” – oświadcza.

