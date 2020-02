Noc Zakupów i koncert zespołu Enej w Galerii Młociny

Noc Zakupów w Galerii Młociny to wspaniała okazja, by zakupić wymarzone ubrania i dodatki w znacznie niższych cenach. Już 28 lutego od godziny 18:00 do 22:00 na gości bielańskiego centrum handlowego czekać będzie prawdziwa moc atrakcji. Z tej okazji dla klientów przygotowano dodatkowe promocje w ponad 100 sklepach, upominki i wyjątkowe niespodzianki! Nadchodząca wiosna to w końcu idealny moment, by odświeżyć swoją szafę i skorzystać z rabatów na nowe kolekcje. Sportowe buty, wiosenny płaszcz, nowa torebka, a może elegancki garnitur? W piątkowy wieczór w Galerii Młociny miłośnicy mody upolują ubrania i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Co więcej, z okazji Nocy Zakupów galeria przygotowała dla swoich gości aż 1000 kart podarunkowych o wartości 50 zł do rozdania! By cieszyć się dodatkowym bonusem, wystarczy być członkiem programu lojalnościowego, który jest dostępny na stronie mlociny.app., zrobić zakupy za minimum 300 zł uzbierane na maksymalnie trzech paragonach, a na koniec zgłosić się do Punktu Informacyjnego, by odebrać nagrodę.

To nie koniec niespodzianek przygotowanych z okazji Nocy Zakupów na Bielanach! O godzinie 20:00 wszyscy miłośnicy muzycznych brzmień będą mieli okazję, by tupnąć nogą do największych hitów muzycznych takich jak „Lili”, „Skrzydlate ręce”, czy „Symetryczno-Liryczna”! O Godzinie 20:00 na placu eventowym galerii (poziom 0) zagra zespół Enej.

Noc Zakupów to także dobra okazja, by zostać członkiem Programu lojalnościowego Galerii Młociny. Rejestracja na stronie mlociny.app zajmuje tylko kilka chwil, a zainteresowani mogą liczyć na wspaniałe nagrody! Więcej informacji na temat programu oraz inicjatyw organizowanych w Galerii Młociny znajdziemy na www.galeriamlociny.pl