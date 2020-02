Warszawa. Gorąca woda zalała piwnicę komisariatu. Nie żyją policyjne psy

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Przy ul. Jagiellońskiej 49 miała miejsce awaria rury ciepłowniczej. Gorąca woda, która była nią przesyłana do kaloryferów, wlała się m.in. do pomieszczeń piwnicznych w komisariacie policji.

W tym miejscu,w specjalnych boksach, trzymane były policyjne psy psy, wykorzystywane w pracy laboratorium kryminalistycznego do zbierania śladów osmologicznych.. Jak poinformował w rozmowie z RMF FM Paweł Frątczak z Państwowej Straży Pożarnej, zginęło sześć zwierząt. Ze względu na wysoką temperaturę wody, strażacy musieli odczekać, nim przystąpili do jej wypompowywania.

