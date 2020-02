Poznaliśmy zwycięski projekt pomnika Bitwy Warszawskiej. To nie będzie łuk triumfalny

Zwycięski projekt pomnika, którego twórcą jest Mirosław Nizio wraz z zespołem ogłoszono w czwartek 27 lutego na konferencji zorganizowanej w Pałacu Kultury i Nauki po dwudniowej debacie jury konkursowego. Dwudziestoosobowe jury tworzyli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ratusza, Rady Warszawy oraz eksperci.

Architekt Miasta i przewodnicząca jury konkursowego Marlena Happach powiedziała na konferencji, że projekt wygrał zdecydowaną większością głosów. Przewiduje on wzniesienie wysokiego na 23 metry obelisku skręconego niezgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Dookoła zostaną wybudowane fontanny, które będą mogły być wykorzystane jako ekran wodny do wyświetlania filmów.

Happach przekonywała, że taki projekt pokazuje „pewnego rodzaju niemożliwość działania militarnego bitwy warszawskiej”. – Forma ta umiejętnie podkreśla cywilizacyjną, a nie tylko militarną rolę bitwy warszawskiej. Historyczny triumf znajduje swoje widoczne miejsce w panoramie miasta – stwierdziła Happach. Podkreśliła też znaczenie „elementu wodnego” jakim są multimedialne fontanny – Może on funkcjonować w różny sposób. Może być suchą płaszczyzną dla umożliwienia organizacji uroczystości państwowych. Całe założenie otaczają półkoliste rodzaje muru, ściany, które nie odgradzają z przestrzeni miasta, ale pozwalają wyróżnić w przestrzeni całe to założenie i wprowadzić elementy narracji i edukacji – dodała.

Mirosław Nizio, twórca zwycięskiego projektu zasłynął m.in. jako współtwórca wystawy głównej Muzeum Powstania Warszawskiego i wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Pomnik ponad podziałami

– Dziękuję jury. Miasto zyska piękny pomnik ale i wspaniałą dobrze urządzoną przestrzeń wokół, z fontanną i pełną zieleni – dziękowała wiceprezydent Renata Kaznowska.

– Wielkie podziękowania dla członków sądu konkursowego i dla wszystkich tych, którzy pracowali przy tym procesie. Najważniejsze jest to, że mimo kontekstu historyczno-politycznego idziemy do przodu – powiedział wicepremier Piotr Gliński – To jest dobry znak dla Polski, że ten proces wyłaniania najlepszej koncepcji na budowę pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r. przebiegał tak sprawnie – dodał.

Minister kultury zadeklarował też wsparcie ze strony MKiDN w kwestii finansowania budowy pomnika. – Jesteśmy gotowi podpisać z Miasto Stołeczne Warszawa porozumienie, jeśli ta inwestycja będzie wymagała większych nakładów finansowych – zapewnił Gliński.

Na wykonanie prac, realizowanych na podstawie pracy konkursowej, miasto przeznaczy kwotę 3 milionów złotych. Nie wiadomo, czy z budową pomnika uda się wyrobić do 15 sierpnia, czyli do dnia setnej rocznicy bitwy warszawskiej, ale stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki zapowiedział, że realizatorzy zrobią wszystko, aby zmieścić się w roku obchodów.

Czytaj także:

Nominacje dla Polańskiego wywołały burzę, zarząd Akademii Filmowej zrezygnował. Reżyser nie pojawi się na Cezarach