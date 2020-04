Powstańcy Warszawscy dziękują pracownikom służby zdrowia. Apelują też do młodzieży

„Bohaterowie bohaterom. Dziś trafił do mnie list Powstańców Warszawskich do pracowników ochrony zdrowia. Dziękują za piękną służbę w trudnych czasach i apelują do młodzieży o solidarność. Powstańcy wiedzą najlepiej, czym jest służba i odpowiedzialność. Posłuchaj ich” – zachęca Rafał Trzaskowski na Twitterze, dołączając treść listu.

„My, żyjące jeszcze uczestniczki i uczestnicy Powstania Warszawskiego – służba liniowa i służba sanitarna – zwracamy się do was, naszych dzisiejszych koleżanek i kolegów znajdujących się na pierwszej linii walki z epidemią: lekarzy, pielęgniarek, ratowników i służb pomocniczych – z wyrazami podziękowań, uznania i wdzięczności” – czytamy w liście.

„Dobrze znamy cenę tej służby i towarzyszymy wam myślą i całym sercem” – dodają powstańcy. „Zwracamy się też do całej polskiej młodzieży: kochani młodzi ludzie – zostając w domach i ucząc się rzetelnie w czasie tej koszmarnej epidemii pomagacie tym, którzy walczą też o wasze życie i waszą przyszłość. Bądźcie z nimi solidarni!” – wzywają.

