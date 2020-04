Studenci Politechniki Warszawskiej przesadzili z Prima Aprilis? „Popełniliśmy błąd”

„Chcielibyśmy przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni przez nasz post na Prima Aprilis. Rozumiemy, że popełniliśmy błąd i zdecydowanie nie uważamy obecnej epidemii za temat dobry do żartów. Zaistniała sytuacja nie powinna nigdy mieć miejsca. Oczywiście nikt nie musi pojawiać się na uczelni. Polecamy Wam stosować się do odpowiednich zaleceń i pozostać w domach. Dbajcie o swoje zdrowie!” – możemy przeczytać na facebookowej stronie Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Z wpisu nie dowiadujemy się niestety, czym właściwie zawinili administratorzy profilu. Z pomocą przychodzą lokalne media.

Portal Wawalove nie tylko opisał całą sytuację, ale też zacytował oryginalny „żart”. W ramach Prima Aprilis postanowiono nabrać studentów, wzywając ich do osobistego stawiennictwa w dziekanacie. Trzeba przyznać, że w dobie ogólnokrajowej kwarantanny jest to wyjątkowo okrutny dowcip. „Dziekanat wzywa wszystkich studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa do zameldowania o swoim stanie zdrowia. Informację należy złożyć osobiście, w dziekanacie (pokój 126 i 128, Gmach Lotniczy), w dniach 6-8.04 wraz z odpowiednią dokumentacją tj. zaświadczeniem o stanie zdrowia (można je znaleźć tutaj https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/n_)” – głosił komunikat. W dalszej części wpisu zapowiadano, że przed wejściem do budynku mierzona będzie temperatura. Osoby z gorączką miały oczywiście „pocałować klamkę”. Pozostali mieli być wpuszczani do dziekanatu w 5-minutowych odstępach.

