Czego się nie robi, żeby zabić nudę. Na Bielanach skakano ze spadochronem z bloku

Z liczącego zaledwie 20 pięter bloku mieszkalnego na warszawskich Bielanach skakano ze spadochronem. Chyba, że mamy do czynienia z przeróbką, ale to sprawdzi dopiero policja. Służby badają to zdarzenie ze względu na stwarzanie zagrożenia dla mieszkańców osiedla.

18 kwietnia na YouTube pojawiło się na granie pokazujące blok na Bielanach oraz dwóch spadochroniarzy. Jednego, którego skoku nie zarejestrowała kamera i drugiego, który jeszcze trzyma się barierki i szykuje do lotu. Całość trwa zaledwie 15 sekund. Film wyświetlono już około 10 tysięcy razy. W komentarzach przeważają żarty z nudzących się na kwarantannie mężczyzn, ale policja zapewnia, że całą sprawę traktuje poważnie. – Toczą się czynności, które mają ustalić wiele okoliczności zdarzenia, także kwalifikację prawną. Z uwagi na charakter postępowania nie będę podawał szczegółów. Natomiast zapewniam, że postępowanie sprawdzające toczy się bardzo dynamicznie. Chodzi nam wszystkim o to, by takie sytuacje się nie powtarzały, by wszyscy na dużych i małych osiedlach czuli się bezpiecznie – przekazał w rozmowie z Polsat News nadkomisarz Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.

