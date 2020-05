Warszawianka nie przestrzegała zasad dystansu społecznego. Dostała 10 tys. zł kary

Od kilku dni w mediach społecznościowych krąży historia o wysokiej karze nałożonej na mieszkankę Warszawy przez sanepid. Kobieta miała nie przestrzegać zasad społecznego dystansowania, za co została ukarana przez sanepid karą w wysokości 10 tysięcy złotych. Dziennikarze Radia Kolor dotarli do dokumentu, który został wystawiony przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie. O samej sytuacji wiadomo jednak niewiele. Z pisma dowiadujemy się, że pani Karolina w dniu 8 maja w Śródmieściu nie przestrzegała nakazu przemieszczania się w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie. Więcej szczegółów nie zostało podanych do publicznej wiadomości. Decyzja w sprawie kary podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem doręczenia.

Z ustaleń dziennikarzy Radia Kolor wynika, że od początku obowiązywania restrykcji, czyli od końca marca do 18 maja, policja wysłała do Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej 5,5 tys. wniosków o ukaranie. Państwowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie nałożył 950 kar, a to oznacza, że ponad 80 procent wniosków policji nie znalazło uzasadnienia.

