Podawał się za amerykańskiego żołnierza i randkował z Polkami. Nigeryjczyk wyłudził 230 tys. złotych

Policjanci wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji zatrzymali Nigeryjczyka, który wykorzystywał poznane przez internet kobiety, wyłudzając od nich znaczne sumy pieniędzy. Mężczyzna poznawał swoje ofiary na portalach internetowych. W miarę rozwoju znajomości, przekonywał zauroczone nim kobiety do przesyłania mu środków m.in. na pokrycie opłat celnych za rzekomo wysłaną do Polski wartościową przesyłkę. W paczce miały znajdować się dolary i złoto o znacznej wartości. W przypadku jednej z ofiar mężczyzna posunął się jeszcze dalej – groził jej ujawnieniem w miejscu pracy intymnej korespondencji. W kolejnym przypadku pokrzywdzona kobieta podała swój adres i otrzymała kartę bankomatową do konta w nigeryjskim banku, na którym znajdować się miały pieniądze w wysokości 600 tys. dolarów. Po wpłaceniu żądanej kwoty miała otrzymać pin do karty, jednak do tego nie doszło.

Policja ustaliła, że Nigeryjczyk oszukał w ten sposób co najmniej sześć kobiet na kwotę 230 tys. złotych. W trakcie przeszukania mieszkania oraz pojazdu, stołeczni policjanci zabezpieczyli gotówkę w obcej walucie, fałszywy paszport, którym posługiwał się zatrzymany mężczyzna do zakładania rachunków bankowych, na które pokrzywdzone kobiety dokonywały wpłat. Zabezpieczono również dokumentację bankową oraz nośniki danych. Wynikało z nich, że oszukanych kobiet mogło być znacznie więcej. Prokuratura zablokowała pieniądze na rachunkach bankowych należących do oszusta.

Śledczy weryfikują zebrany materiał dowodowy, mając nadzieję, że w ten sposób dotrą do kolejnych oszukanych kobiet. Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Uciekła z dzieckiem do żołnierza Chrystusa. „Zostawili telefony i list pożegnalny”