Reakcja kandydatów w wyborach po tragicznym wypadku autobusu w Warszawie

Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 20 innych zostało rannych w wyniku wypadku autobusu miejskiego, do którego doszło w Warszawie. Do sprawy odnieśli się za pośrednictwem mediów społecznościowych kandydaci w wyborach prezydenckich.

Kandydaci w wyborach prezydenckich zareagowali na tragiczny wypadek autobusu miejskiego, do którego doszło w Warszawie. Andrzej Duda poinformował za pośrednictwem Twittera, że poprosił ministrów Mariusza Kamińskiego raz Łukasza Szumowskiego o szczególną pieczę nad niesieniem pomocy poszkodowanym. W kolejnym wpisie prezydent dodał, że wszyscy poszkodowani zostali zabezpieczeni i otrzymali pomoc. Podziękował także służbom ratunkowym za sprawne i ofiarne działanie. „Łączę się w żalu i trosce z bliskimi ofiar wypadku autobusu na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Dziękuję wszystkim, którzy czynnie nieśli pomoc, uczestniczą w akcji ratowniczej i opiekują się rannymi. Wszystkich proszę o duchowe wsparcie dla poszkodowanych i ich rodzin” – napisał prezydent. Z kolei Szymon Hołownia oraz Robert Biedroń złożyli kondolencje rodzinom ofiar tragicznego wypadku na moście Grota-Roweckiego. Przypomnijmy, że z oficjalnych informacji przekazanych przez rzeczniczkę stołecznego ratusza Karolinę Gałecką wynika, że rannych zostało 20 osób, a jeden z pasażerów zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Na miejsce wysłany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz dziewięć zespołów ratownictwa medycznego. W rozmowie w TVN24 Tomasz Prazner z warszawskiego pogotowia dodał, że sześć osób jest w stanie ciężkim i wymaga pilnej interwencji lekarskiej. Reakcja ministra zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził, że w wypadku zginęła jedna osoba. Z informacji ministra zdrowia wynika, że w ciężkim stanie jest pięciu pasażerów autobusu linii 186. Szumowski zapewnił, że jest w ciągłym kontakcie z zespołami ratownictwa medycznego, z departamentem ratownictwa oraz dyrektorami szpitali, gdzie trafiają pacjenci. Co stało się w Warszawie?

Do wypadku doszło w czwartek 25 czerwca tuż po południu w Warszawie, na ruchliwej trasie Armii Krajowej. Jak poinformował reporter „Gazety Stołecznej” Dariusz Borowicz, autobus miejski linii 186 spadł z mostu Grota-Roweckiego w pobliżu zjazdu na Gdańsk. Policja nie ma na razie informacji na temat okoliczności wypadku. – Na tę chwilę mamy tylko informację, że autobus spadł z mostu Grota, ale nie bezpośrednio na ulicę, tylko na ścieżkę rowerową. Ustalamy okoliczności i przyczyny tego wypadku – przekazała Irmina Sulich z Komendy Stołecznej Policji. Na miejsce zdarzenie jedzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który przerwał kampanię wyborczą oraz wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

