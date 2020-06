Warszawa. Ulice w centrum miasta zamieniły się w rzeki. Woda wlewała się do stacji metra

@KazikowskaEdyta:



We wtorek 29 czerwca dla znacznej części Polski IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia. To najwyższy możliwy rodzaj alertu pogodowego w naszym kraju. W związku z zagrożeniem własne wiadomości rozesłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim oraz kilku południowych powiatach Mazowsza wprowadzono trzeci poziom alertu meteorologicznego. Na tym obszarze spodziewane są gwałtowne opady deszczu w granicach od 50 do 60 mm, a także silny wiatry, w porywach do 120 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza lokalnych trąb powietrznych i opadów gradu.

Z kolei w województwach śląskim, podlaskim, pozostałej części Mazowsza oraz wschodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego obowiązują alerty drugiego stopnia. Tam również wystąpić mogą silne opady deszczu (30 do 50 mm) z gradem oraz wiatr wiejący z prędkością do 100 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw opolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pozostałej części woj. warmińsko-mazurskiej.

Alert 3 stopnia

Alert 3 stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

