Ulewne deszcze w Warszawie. TVP Info atakuje Trzaskowskiego

29 czerwca dla znacznej części Polski IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia. To najwyższy możliwy rodzaj alertu pogodowego w naszym kraju. W związku z zagrożeniem własne wiadomości rozesłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w których ostrzegano przed ulewnym deszczem i burzami z silnym wiatrem.

Warszawska straż miejska otrzymała ponad 500 zgłoszeń o zalanych ulicach, piwnicach i garażach podziemnych, a media społecznościowe zalały nagrania, na których widać skrzyżowanie Grójeckiej z Racławicką, okolice Placu Trzech Krzyży, tunel przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich czy Aleję Krakowską, na których utworzyły się "rzeki". Woda wlała się także na teren dworca Warszawa Centralna. Zalane zostały sale w kinie Muranów oraz siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, siedziby MSWiA oraz Ministerstwa Środowiska. W wielu miejscach stolicy przestała działać sygnalizacja świetlna: stało się tak m.in. na Placu Zawiszy, na Rondzie ONZ i w pobliżu węzła Marsa. Z powodu ulewy czasowo zamknięta została stacja metra Ratusz Arsenał. Do udrażniania studzienek kanalizacyjnych i innych wezwań ze strony mieszkańców warszawski urząd miasta skierował niemal 40 ekip pogotowia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka uspokajała, że studzienki kanalizacyjne systematycznie odprowadzają wodę opadową a nadmiar wody na pl. Trzech Krzyży został przyjęty przez kanalizację miejską w ciągu 15 minut.

Tymczasem TVP Info postanowiło wykorzystać ulewne deszcze w stolicy do skrytykowania prezydenta Warszawy. Kryzys w Warszawie; Kiedy Trzaskowski wróci do Warszawy?; Nieprzejezdne ulice, zalana stacja metra, Trzaskowskiego nie ma w Warszawie - paski informacyjne o takiej treści mogli zobaczyć widzowie TVP. - Sytuacja w Warszawie jest bardzo trudna, samochody nie jadą, a płyną; wszyscy się chowają, gdzie mogą. O tyle to jest zaskakujące, że Warszawa obserwuje takie obrazki od kilku lat. Dlaczego to znowu rząd, a nie prezydent Warszawy, biegnie na pomoc Warszawie? Jak dobrze, że jest rząd, jak dobrze, że premier Mateusz Morawiecki zwołał spotkanie szefów służb - komentowała Magdalena Ogórek.

