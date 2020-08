Policja zatrzymała kolejną osobę za „znieważenie pomników”. Planuje „dalsze czynności”

O pierwszych zatrzymaniach związanych z tą samą sprawą donoszono we wtorek 5 sierpnia. – Zatrzymanie pozostałych to jedynie kwestia czasu – zapewniano już wtedy w oficjalnym komunikacie. „W związku z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników, stołeczni policjanci do sprawy zatrzymali pierwsze osoby podejrzane. Trafiły one do policyjnego aresztu. Czynności trwają” – mogliśmy przeczytać na koncie stołecznej policji na Twitterze.

Potwierdzenie tych słów pojawiło się już kolejnego dnia. „Stołeczni policjanci kontynuują sprawę związaną z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników w tym pomnika Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża. Do sprawy zatrzymano trzecią osobę. Dzisiaj planowane są dalsze czynności” – przekazano z konta warszawskiej policji.

Tęczowe flagi na warszawskich pomnikach

W nocy z 28 na 29 lipca na wielu warszawskich pomnikach zawisły tęczowe flagi. Kojarzone z ruchem LGBT symbole zawisły m.in. na Warszawskiej Syrence, posągu Mikołaja Kopernika i pomniku Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

„To jest szturm! To tęcza. To atak! Postanowiłyśmy działać” – pisały wtedy aktywistki w opublikowanych przy zdjęciach manifeście. pomnikach Warszawy. W komunikacie podkreślają, że są świadome prowokacji i zamierzają dalej prowokować. Co więcej, „uroczyście” to przyrzekają. „Nie będziemy prosić o litość, błagać o szacunek i zrozumienie” – podkreślały.

Kaleta zgłasza sprawę prokuraturze