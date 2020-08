Poważna awaria wodociągów w Warszawie. Zalane Aleje Jerozolimskie, parę dzielnic bez wody

W czwartek około godz. 6:00 rano w Alejach Jerozolimskich na wysokości ulicy Popularnej doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej. Na razie nie wiadomo co do niej doprowadziło. Uszkodzona magistrala ma 1,2 metra średnicy.

„ Awaria spowodowała duży wyciek wody na jezdnię, co powoduje utrudnienia dla kierowców. Na miejsce niezwłocznie udali się pracownicy pogotowia MPWiK i pracują nad jej usunięciem ” – czytamy w komunikacie służb.

Utrudnienia w dostawach wody dotyczą części mieszkańców Włoch i Ursusa, a także Piastowa i Pruszkowa. Część odbiorców ma obniżone ciśnienie wody w kranach, natomiast część nie ma jej wcale.

„ Dla niektórych rejonów udało się uruchomić ujęcia awaryjne, wysyłane są także beczkowozy. Wkrótce podamy ich dokładne lokalizacje ” – zapowiadają warszawskie wodociągi. „ Mieszkańców bardzo przepraszamy za utrudnienia, dokładamy wszelkich starań by usunąć awarię jej skutki jak najszybciej ” – dodano.

Przerwy w dostawach mogą trwać do wieczora, albo nawet do piątku rano.

Awaria wodociągowa. Utrudnienia w ruchu

Na skutek awarii doszło do zalania pobliskich ulic. Część ruchu Alejami Jerozolimskimi w kierunku Pruszkowa została wstrzymana. Kierowcy nie mogli skręcać w ulice Popularną. Zalane zostały także niektóre parkingi pobliskich biurowców.

Jak informują służby, ruch na skrzyżowaniu powoli wraca do normy.

W związku z awarią poinformowano o zmianach w ruchu autobusów komunikacji miejskiej. Dotyczą linii 127, 178, 187, 191, 228, 328, 517, 717.

„Linie 187, 517, 717, jadące w kierunku Ursus-Niedźwiadek / Ogińskiego, kursują z pominięciem przystanku Popularna 02. Linie 127, 178, 191, jadące w kierunku Nowe Włochy/PKP Ursus/Regulska, kursują ulicami: Al. Jerozolimskie - Łopuszańska (zawrotka) - Al. Jerozolimskie - Popularna do swojej trasy, bez ominięcia przystanku. Linie 228 oraz 328 kursują bez pominięcia przystanków. Z powodu awarii wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Al. Jerozolimskie/Popularna występują utrudnienia w kursowaniu w/w linii autobusowych. Możliwe opóźnienia, zmiany tras” – czytamy na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Czytaj także:

Trzaskowski wydał zakaz ws. zgromadzeń z 15 sierpnia. Młodzież Wszechpolska: Do zobaczenia w sobotę