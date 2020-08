Znowu awaria Czajki w Warszawie. Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy

„Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy – po posiedzeniu i pierwszych ustaleniach poinformujemy o skali problemu i dalszych działaniach” – napisał w sobotę na Twitterze Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

O tym, że w Warszawie ścieki ponownie trafiają do Wisły, pisał też wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a także zastępca ministra koordynatora ds. służb specjalnych, Maciej Wąsik. Tweetował jeszcze przed Trzaskowskim: „Dziś od godziny 14 Warszawa znow zrzuca scieki do Wisły. Awaria Czajki. Ponowna”.

Karolina Gałecka, rzeczniczka warszawskiego ratusza podsumowała tylko to, co pisał wcześniej Trzaskowski. Jak wskazywała, właściwe służby zostały powiadomione, a awarii uległa sieć przesyłowa. „Pracujemy nad ustaleniem skali awarii. O dalszych działaniach poinformujemy wkrótce” – napisała.

Awaria Czajki w 2019 roku

Rok temu, także pod koniec sierpnia, również doszło do awarii oczyszczalni ścieków Czajka. Wówczas popsuły się dwa kolektory, które odprowadzały ścieki z lewobrzeżnej Warszawy w stronę Czajki. Awaria doprowadziła do tego, że nieczystości trafiały przez jakiś czas prosto do Wisły.

Wtedy władze centralne – zaangażowano także wojsko – postawiły most pontonowy na Wiśle, na którym umieszczono alternatywny rurociąg. Kolektory naprawiono w połowie listopada, a jako przyczynę awarii wskazano rozszczepienie rurociągu.