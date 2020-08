Kolejna awaria w Warszawie, ścieki znowu płyną do Wisły. Minister zawiadomi prokuraturę

W sobotnie popołudnie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, poinformował, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. „Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy” – pisał na Twitterze, zapowiadając, że będzie informował o skali problemu i kolejnych działaniach magistratu.

To już drugi podobny przypadek – także w sierpniu, ale 2019 roku doszło do awarii kolektorów, które odprowadzały ścieki z Warszawy właśnie do „Czajki”.

Awaria „Czajki”. Gróbarczyk zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury

Gdy tylko informacja o awarii rozniosła się po mediach, zaczęli ją komentować politycy Zjednoczonej Prawicy. Poza atakami na Trzaskowskiego, pojawiły się np. apele – jak od wiceministra Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski – by sprawą zajęli się Zieloni czy Greenpeace. Kowalski alarmował zresztą, że ścieki w Wiśle „grożą nową katastrofą ekologiczną”.

Greenpeace zabrało głos w tej sprawie, na Twitterze organizacji można przeczytać: „Kolejna w ostatnich miesiącach awaria Czajki jest dowodem na nieudolność władz Warszawy”.

Z kolei minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poszedł krok dalej. Jak pisał:

Mamy powtórkę sprzed roku i kolejną katastrofalną awarię Czajki. Warszawskie fekalia znów płyną Wisłą. Trzaskowski nie zastosował się do zaleceń Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, nie wykonał rurociągu awaryjnego.

W dalszej części tweeta Gróbarczyk oskarżył prezydenta Warszawy, że w tej sytuacji to on ponosi odpowiedzialność:

Ponosi (Trzaskowski – red.) pełną odpowiedzialność za skażenie Wisły. Skierujemy sprawę do prokuratury.

Awaria „Czajki”. Wojewoda oferuje pomoc

Były minister zdrowia, a obecnie wojewoda mazowiecki, Konstanty Radziwiłł, w rozmowie z portalem tvp.info zadeklarował pomoc dla Warszawy. Przekazał też, że z tunelu, w którym znajdują się kolektory trwa odpompowywanie szamba, by zidentyfikować, gdzie dokładnie doszło do awarii.

– Jest za wcześnie, żeby cokolwiek konkretnego powiedzieć. Dostaliśmy pierwsze informacje o przecieku – mówił Radziwiłł.

