„Nie korzystać, nie wędkować”. Po awarii ruszają badania wody w Wiśle, ścieki w rzece

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę, że doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Okazało się, że niezbędny stał się awaryjny zrzut ścieków do Wisły, choć jak zapewniał Trzaskowski, uruchomiono ozonowanie, by zminimalizować skutki takiego zrzutu.

MPWiK rozpoczęło także mechaniczne oczyszczanie ścieków. Jak przekazał Trzaskowski: „Uruchomiliśmy też codzienne badanie wody w Wiśle na odcinku warszawskim oraz Warszawa-Płock. Wyniki badań będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej MPWiK oraz w mediach społecznościowych spółki. Awaria nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej warszawiakom”.

Dziennikarz Radia ZET Jacek Czarnecki informował, że rozszczelnił się rurociąg i został zalany. „Dokładnie rok temu była podobna awaria, po której wymieniono rury na nowe” – pisał na Twitterze.

Awaria „Czajki”. Wody Polskie ostrzegają

W związku ze zrzutem ścieków Wody Polskie wydały komunikat, w którym ostrzegają przed korzystaniem z wody w Wiśle na północ od mostu Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Ze względu na to, że na skutek awarii do Wisły dostają się nieoczyszczone ścieki z aglomeracji warszawskiej, apelujemy, aby nie korzystać z wody w rzece! Zwłaszcza nie wędkować, nie pływać oraz nie podchodzić do brzegu – ostrzegają Wody Polskie.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał, że na miejscu są inspektorzy mazowieckiego WIOŚ. „Ustalane są przyczyny i organizowany pobór prób na rzece, również w Wyszogrodzie i Płocku. Wielkość zrzutu to ok. 3 m sześciennych na sekundę” – przekazał GIOŚ.

