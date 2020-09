Ta sama awaria kolektora „Czajki”, ale memy nowe. Internauci szukają winnych

Kiedy rządzący o awarię kolektora przesyłowego „Czajki” oskarżają prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, opozycja odpowiada argumentem o wadzie konstrukcyjnej jeszcze z czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Twórcy memów częściowo wpisują się w tę walkę, ale dorzucają od siebie kolejnego winnego – Jarosława Kaczyńskiego. Śmieją się, że to wysłani przez niego zamachowcy doprowadzili do zniszczeń. Inni sugerują, że nadciągającą katastrofę przewidywał „dobrze życzący” Trzaskowskiemu Grzegorz Schetyna. Nie chcemy jednak zdradzać wszystkich dowcipów. Zobaczcie sami, co jeszcze kryje się w naszej galerii. O samej sprawie oraz jej następstwach przeczytacie w tekstach załączonych poniżej: