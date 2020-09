Warszawa. Podstawówka po dniu pracy zawiesza lekcje. Wykryto koronawirusa

Komunikat pojawił się w środę późnym wieczorem na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie. „Z powodu zachorowania jednego z nauczycieli szkoły, zgodnie z procedurami COVID-19 i decyzją Sanepidu, zajęcia stacjonarne zostają zawieszone w dniach 3-7 września 2020 r”. – czytamy w oświadczeniu dyrekcji. W komunikacie poinformowano, że w miarę możliwości zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym.

Jak informowała w rozmowie z portalem tvn24.pl rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, zajęcia w formie zdalnej odbywają się także w przypadku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy Krasnołęckiej. Tam wykryto koronawirusa u jednego z uczniów klasy pierwszej. Koledzy z klasy tej osoby uczą się zdalnie.

Nowy rok szkolny

We wtorek rozpoczął się rok szkolny 2020/2021, w którym szkoły wracają do stacjonarnego nauczania. We wtorek odbyły się w szkołach inauguracje, od środy prowadzone są lekcje. Obowiązują wytyczne sanitarne. W razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem część lub wszyscy uczniowie będą na oznaczony czas przechodzić na naukę zdalną.