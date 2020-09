„Mineralna, tylko lekko fekaliowana”. Mazurek zachęca Trzaskowskiego do degustacji wody z Wisły

Warszawa, miejsce zrzutu ścieków do Wisły

Europosłanka PiS Beata Mazurek nie odpuszcza władzom Warszawy w sprawie awarii kolektora doprowadzającego ścieki do Czajki. W niedzielę zachęcała prezydenta stolicy i jego rzeczniczkę do skosztowania „lekko fekaliowanej” wody z miejsca zrzutu nieczystości do Wisły.