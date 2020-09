Lato Konesera podbiło serca Warszawiaków i turystów. Zakończył się cykl darmowych imprez kulturalno-rozrywkowych

Tegoroczne „Lato Konesera”, które podbiło serca mieszkańców Warszawy i turystów, przechodzi właśnie do historii. W jego ramach w lipcu i w sierpniu br. na terenie Centrum Praskiego Koneser w Warszawie odbyło się kilkaset wydarzeń: spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów, targów sztuki i eventów dla dzieci. Organizatorzy już zapowiadają kolejne atrakcje podczas zbliżającej się jesieni i zimy.

Przypomnijmy: w każde czwartkowe popołudnie plac Konesera zamieniał się w scenę. Gościły na niej zespoły Teatru Polonia i Och-Teatru – teatrów zarządzanych przez ikonę rodzimej sceny artystycznej, Krystynę Jandę. Goście Lata Konesera mogli bezpłatnie obejrzeć takie spektakle, jak: „Starość jest piękna”, „Flamenco namiętne” czy „Związek otwarty”.

– Jesteśmy dumni, że możemy tu grać. Jestem zaskoczona tym miejscem. Mamy nadzieję zagrać cały repertuar, ten uliczny, tzn. te tytuły, które są tak przez publiczność lubiane – mówiła Krystyna Janda.

Przedstawienia, choć wystawiane w szczególnych warunkach pandemii, gromadził komplety publiczności.

Coś dla małych i dużych

Organizatorzy pamiętali też o milusińskich – z myślą o nich w weekendy odbywały się wydarzenia teatralne przygotowywane przez Triki Tashka, czyli kawiarnię i galerię w jednym. Wśród dziecięcych atrakcji znalazły się m.in. warsztaty, minispektakl Teatru Guliwer czy zajęcia Trzy skrzynki – Triki Skrzynki.

– Przygotowanie atrakcji dla dzieci w tym dość szczególnym roku było wielkim wyzwaniem i odpowiedzialnością. Po długich tygodniach społecznej izolacji najmłodsi potrzebowali nie tylko kontaktów z rówieśnikami, ale także bogatego i interesującego programu, z walorami edukacyjnymi. Sądząc po frekwencji podczas naszych codziennych wydarzeń i warsztatów oraz po uśmiechach dzieci i ich rodziców, sprostaliśmy temu niełatwemu zadaniu – mówiła Katarzyna Kucharska, organizatorka strefy kreatywnej Triki Tashka. A Janusz Owsiany, społecznik i varsavianista, dodał:

– Niezmiernie cieszymy się z tego, że w Warszawie działa takie miejsce jak Centrum Praskie Koneser. Przygotowane w ramach Lata Konesera wydarzenia pozwoliły na integrację nie tylko naszej lokalnej społeczności, ale także całego miasta. To idealna przestrzeń dla rodzin, w której zarówno dzieci, jak i dorośli mogą spędzić czas w sposób dopasowany do swoich potrzeb – podsumował.

Artystyczne lato

Jednym z hitów Lata Konesera było też „Kino na talerzach”, gdy wielbiciele dużego ekranu mogli oglądać plenerowe pokazy kina kulinarnego. W repertuarze znalazły się takie produkcje, jak: „Natura, kobiety i wino” czy „Bracia Roca na tureckim szlaku”. Z kolei w poniedziałki odbywały się pokazy filmów plenerowych zrealizowane wraz z On Art Film Festival. W ramach tego cyklu wyświetlono np. „Rio, I love you” czy „Przed północą”.

Latem w Centrum Praskim Koneser można było również zobaczyć „Laboratorium Rzeźby”. Na 1,4 tys. m.kw. zaprezentowano ponad dwieście prac kilkunastu polskich twórców, m.in. Oskara Zięty i Adama Bakalarza. Zwieńczeniem wystawy było osłonięcie rzeźby wybitnego i wielokrotnie nagradzanego na świecie Rafała Olbińskiego. Oprócz tego w każdą środę w ramach cyklu „Umowa o dzieło” utalentowani artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wystawiali swoje wyjątkowe prace, które mógł zakupić każdy z odwiedzających.

Warto odnotować, że tego lata po raz pierwszy na terenie praskiego kompleksu odbył się organizowany od 2004 r. Festiwal Warszawa Singera. Drugi rok z rzędu Koneser był także gospodarzem wystawy motoryzacyjnej „Klasyczny Koneser”.

– Koneser to centrum kulturalno-rozrywkowe, miejsce dostępne i otwarte dla każdego. Dbamy o to, by wszyscy czuli się tutaj swobodnie i komfortowo. Efekt naszych starań to m.in. Lato Konesera. Przygotowane przez nas atrakcje znalazły uznanie zarówno w oczach rodzin z dziećmi, jak i młodych osób oraz seniorów. Po czasie ogólnokrajowej kwarantanny warszawiacy potrzebowali przestrzeni, w której mogliby spędzić miło czas, z jednoczesnym zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych – podkreśla Monika Piwońska, Dyrektor Komercyjny Centrum Praskiego Koneser.

Koniec lata nie oznacza końca różnorodnych wydarzeń w Koneserze. Harmonogram wrześniowych atrakcji można znaleźć na koneser.eu, a już wkrótce ogłoszony zostanie program wydarzeń, które na terenie Centrum Praskiego Koneser odbędą się w sezonie jesienno-zimowym.

Centrum z historycznym charakterem i duszą

Centrum Praskie Koneser to zrewitalizowany zespół budynków po dawnej fabryce wódek Koneser, położony w samym centrum stolicy – zaledwie 10 minut od Starego Miasta i trzy minuty od stacji metra Wileńska. Oprócz biur i mieszkań znajdziemy w nim bogatą ofertę gastronomiczną, strefę beauty oraz liczne sklepy prowadzone przez pasjonatów. A wszystko to połączone jest ogólnodostępnym placem Konesera. Organizowane są tu także w większości bezpłatne imprezy, na które mogą przyjść wszyscy. W wakacje odbyło się Lato Konesera, czyli cykl codziennych wydarzeń. Łącznie w lipcu i sierpniu przeprowadzono ich kilkaset – zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.