Pionierska terapia genowa w warszawskim szpitalu. „To przełom"

W Szpitalu Bródnowskim w Warszawie przeprowadzono eksperymentalną terapię genową pacjentki, która cierpi na zanik wieloukładowy. Była to pierwsza tego rodzaju operacja na świecie. Pacjentka Helena Laskowska ma problemy z chodzeniem. Jak sama mówi, nie może utrzymać się na nogach. Z pomocą przyszło dwóch specjalistów – profesor Krzysztof Bankiewicz i profesor Mirosław Ząbek. Lekarze wszczepili kobiecie do mózgu specjalny gen. – Umieściliśmy go w tak zwanej skorupie. Jest to jak stacja metra – wiele połączeń nerwowych tam przebiega przez mózg pacjentki, ale są one nieefektywne – mówił prof. Bankiewicz.

„Jest to przełom”

Po wszczepieniu genu połączenia staną się ponownie efektywne. Zanik wieloukładowy to choroba neurodegeneracyjna. Nie wiadomo, jakie są jej przyczyny, do tej pory nie było też dobrego leczenia. W Polsce cierpią na nią dwa tysiące osób. Dzięki zabiegowi pacjentka całkowicie nie wyzdrowieje, ale ma szansę na poprawę jakości życia. Niespodziewane upadki zakończą się, a stan zdrowia nie będzie się pogarszał.

Profesorowie Bankiewicz i Ząbek przeprowadzili już szereg operacji genetycznych u dzieci z innymi rzadkimi schorzeniami. – Jest to przełom, że terapia genowa rodzi się w Polsce. Przyjeżdżają tu dzieci z Norwegii, Niemiec – podkreślił prof. Ząbek. Na następne zabiegi, które pozostają eksperymentami leczniczymi, czeka dwóch kolejnych chorych.

Czytaj także:

Koronawirus wśród migrantów ze spalonego obozu Moria na Lesbos. 243 zakażonych