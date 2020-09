Już ponad 5 tys. zakażeń koronawirusem w Warszawie. Zmarło niemal 150 mieszkańców

Jak do tej pory w Warszawie potwierdzono nieco ponad 5 tys. zakażeń koronawirusem, z czego we wtorek odnotowano ich 118. W związku z COVID-19 zmarło do tej pory 148 mieszkańców Warszawy, a 1643 osoby wyzdrowiały.

Liczba potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem z ostatniej doby w stolicy codziennie publikowana jest na stronie internetowej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m.st. Warszawy. We wtorek po raz kolejny liczba ta przekroczyła sto. Wcześniej stało się to w piątek, gdy wykazano 105 przypadków. Tym samym zakażenie koronawirusem od początku epidemii potwierdzono już u ponad 5 tysięcy warszawiaków. Zgodnie z danymi stołecznej PSSE we wtorek 42 osoby poszerzyły grono ozdrowieńców, których jest już 1643. Dwie kolejne osoby zmarły, a liczba zgonów związanych z COVID-19 sięgnęła 148. W związku ze wzrostem zakażeń w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy, po którym poinformował, że w ciągu ostatnich 14 dni w stolicy stwierdzono ponad tysiąc przypadków zakażenia koronawirusem. Trzaskowski zwracał też uwagę na sytuację w placówkach oświatowych. Wskazał, że od 1 września w szkołach u 87 osób stwierdzono zakażenie Sars-CoV-2, a w 12 szkołach zawieszono zajęcia. (PAP) Autorka: Agnieszka Ziemska