Warszawa trafi do strefy żółtej. To oznacza duże zmiany od soboty

Od kilku tygodni przyzwyczajamy się do tego, że w Polsce pojawiają się strefy żółte i czerwone, co stanowi element walki z epidemią koronawirusa nakierowanej na te obszary, gdzie zakażeń jest najwięcej. W ostatnim czasie lista powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami rozszerza się gwałtownie. Jak zapowiedział w środę rzecznik ministerstwa zdrowia, przy kolejnej aktualizacji, spodziewanej na czwartek, na listę zostanie wpisanych około 100 powiatów. Do strefy żółtej ma zostać zakwalifikowana Warszawa, co oznacza, że od soboty mieszkańców stolicy zaczną obowiązywać konkretne ograniczenia.

Warszawa w żółtej strefie. Co to oznacza?

– Nie ma co ukrywać, że na 99 procent od soboty Warszawa znajdzie się w żółtej strefie, a zatem od północy z piątku na sobotę mieszkańców będą obowiązywać maseczki – mówił Wojciech Andrusiewicz. – Jutro będzie ponad 100 powiatów, które trafią do żółtych i czerwonych stref. W ramach obostrzeń w strefach żółtych znajdzie się bardzo dużo miast – zaznaczył. Dodał, że obecnie są „bardzo rozproszone przypadki zakażeń”, w związku z czym konieczne jest zachowywanie większej ostrożności.

Strefy żółte i czerwone – nowe restrykcje

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w strefach. W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6.00-22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Dodatkowo obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również żółtej. Obowiązkowo też każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał na żądanie policji lub straży gminnej, okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdzi jego niepełnosprawność.

Równocześnie jednak nie trzeba będzie zakrywać ust na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży.

Zmiana limitu gości na weselach – od kiedy?

Restrykcje mają także dotyczyć ograniczenia liczby osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych i zgromadzeniach: w strefie czerwonej do 50, żółtej do 75, pozostałej części kraju do 100 osób. Z zapowiedzi resortu zdrowia wynika, że o ile obostrzenia dotyczące maseczek mają zacząć obowiązywać już od najbliższej soboty – 10 października, tak restrykcje ograniczające liczbę gości na weselach wejdą z tygodniowym opóźnieniem – od 17 października.

Koronawirus. Inne obostrzenia ws. zgromadzeń i klubów

Ponadto od soboty wprowadzony zostanie zakaz prowadzenia dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych przestrzeniach zamkniętych. Wyznaczona ma być też minimalna odległość pomiędzy zgromadzeniami (np. przemarszami). Będzie ona musiała wynosić co najmniej 100 m, by wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu, po to, by obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.