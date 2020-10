Protest rolników w Warszawie. Taksówkarze w geście solidarności zablokowali tunel i Aleje Jerozolimskie

Rolnicy przyjechali do Warszawy z całej Polski, zwiezieni autobusami w okolice placu Zawiszy. To stamtąd około godziny 11 w deszczu wyruszyła kolumna protestujących. Podzielona przez policję na sześć mniejszych grup, masa demonstrantów maszeruje trasą prowadzącą do ulicy Wiejskiej. Pod Sejmem przedstawione zostaną postulaty manifestantów, dotyczące głównie sprzeciwu wobec tzw. Piątki Kaczyńskiego czy „Piątki dla zwierząt”. Chodzi m.in. o plany rządu polegające na zakazaniu hodowli zwierząt na futra i ograniczeniu uboju rytualnego do potrzeb krajowych. Organizatorzy powtarzają, że „zwierzęta nie mogą być ważniejsze od ludzi”.

Rolnicy, reprezentowani przez członków AGROunii, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, a także PSL i Konfederację, podczas wtorkowego protestu otrzymali dodatkowe wsparcie od innych niezadowolonych grup. Wspólnie z nimi maszerują m.in. przedsiębiorcy, reprezentowani przez Pawła Tanajno oraz przedstawiciele środowisk narodowych. Swoją solidarność postanowili zamanifestować także taksówkarze, którzy zablokowali tunel przy Dworcu Zachodnim oraz Aleje Jerozolimskie.

Na protesty od rana przygotowywała się policja. Liczne patrole i cięższy sprzęt widziano w wielu punktach miasta, m.in. przed resortem rolnictwa. Uczestnicy demonstracji donosili też o długotrwałych kontrolach autobusów wiozących rolników na protest do stolicy oraz wykorzystaniu do obserwacji śmigłowca. Protestujące środowiska zapewniają, że to ich nie odstraszy i zapowiadają paraliż całej Polski. - Dotrzemy do każdego posła, dotrzemy do każdego senatora, zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy - ostrzegał przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski.

