Koronawirus. 720 zakażeń w ciągu doby w Warszawie. „Duże miasta rzutują na wyniki”

– Dość niepokojąco rozwija się sytuacja w dwóch województwach, gdzie mamy największe miasta Polski – komentował Wojciech Andrusiewicz. W ciągu minionej doby najwięcej zakażeń wykryto w woj. mazowieckim (1188) i małopolskim (1137). W całym kraju zanotowano 6526 potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2, co stanowi dotychczasowy dobowy rekord.

Andrusiewicz wskazał, że za tak duże przyrosty nowych przypadków odpowiadają stolice Małopolski i Mazowsza. – Na Mazowszu to około 720 zakażeń z samej Warszawy, w Krakowie – 499 – mówił. Dodał, że podobną tendencję widać w innych województwach. Ponad 100 przypadków wykryto bowiem w Poznaniu i blisko 150 w Łodzi. – Codziennie potwierdza się teza, że teraz niestety duże miasta rzutują na wyniki. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy stosowali zasady dystansu społecznego oraz nosili maseczki – tłumaczył rzecznik MZ. Dodał, że w tej chwili nie ma mowy o dużych ogniskach zakażeń, są one rozproszone.

Koronawirus w Polsce

W środę 14 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6526 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. To rekord zarówno potwierdzonych zakażeń, jak i przypadków śmiertelnych. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 141 804, a przypadków śmiertelnych – do 3 217.