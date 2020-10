Ponad 100 powiatów trafi do czerwonej strefy. Co z Warszawą?

W środę 14 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6526 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. To rekord zarówno potwierdzonych zakażeń, jak i przypadków śmiertelnych. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 141 804, a przypadków śmiertelnych – do 3 217.

Czerwona strefa. Ponad 100 powiatów

Komentując rekordowe wyniki zakażeń, rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że najtrudniejsza sytuacja jest w woj. mazowieckim, gdzie wykryto 1188 przypadków i małopolskim, gdzie potwierdzono 1137 zakażenia. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że na wyniki z Małopolski i Mazowsza w dużej mierze rzutują duże przyrosty zakażeń w dużych miastach - Warszawie i Krakowie. Dodał, że w środę w stolicy zanotowano 720 nowych przypadków koronawirusa. Pytany o to, czy Warszawa ma szansę znaleźć się w strefie czerwonej, Andrusiewicz odparł: „Nie będę ukrywał, że zmierzamy w kierunku ogłoszenia znowu ponad 100 powiatów jako powiatów czerwonych. Niestety, będą tam duże miasta” .

Wojciech Andrusiewicz dodał, że obecnie nie ma planów, by cały kraj został objęty czerwoną strefą, tak jak tydzień temu żółtą. Zaznaczył, że decyzję, także dotyczącą ewentualnych dodatkowych obostrzeń, ogłoszą premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Konferencja planowana jest na czwartek po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.