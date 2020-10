Rafał Trzaskowski zaliczył wpadkę na spotkaniu z Igą Świątek. Sam upublicznił swój błąd

Po wygraniu French Open na kortach Rolanda Garrosa, Iga Świątek to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych osób w Polsce. Z tenisistką z pewnością pragną się spotkać jej znajomi, dziennikarze czy agenci firm reklamowych. Również politycy, wyczuwający sposobność, by ogrzać się w blasku zawodniczki, dążą do kontaktu. W ich przypadku najważniejsze jest przede wszystkim zdobycie wspólnej fotografii. Sztuka ta udała się prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu. Cały jego wysiłek został jednak podważony przez jeden, maleńki błąd.

Błąd uwieczniony na zdjęciu i opublikowany na Twitterze

Wiceszef Platformy Obywatelskiej oprócz gratulacji postanowił też wręczyć Idze Świątek list gratulacyjny. Na swoje nieszczęście ani on, ani nikt z jego współpracowników nie zauważył błędu w pisowni nazwiska obdarowywanej. Jakby tego było mało, Trzaskowski chciał pochwalić się fotografią prezentu, który wręczył tenisistce. Jego błąd zobaczyła więc nie tylko zwyciężczyni French Open, ale też setki internautów w mediach społecznościowych.