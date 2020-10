Kierowca BMW potrącił protestujące w Warszawie kobiety. Jest już w rękach policji

W poniedziałek 26 października w ramach protestu przeciwko wyrokowi TK w polskich miastach protestujący urządzili blokady dróg. Kierowca zablokowany na warszawskim Mokotowie nie zamierzał jednak cierpliwie czekać i przedarł się przez grupę ludzi. Potrącił przy tym kobietę, za co we wtorek zatrzymała go policja.

Do opisywanego tutaj zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka w Warszawie. Około godziny 17 kierowca BMW zamiast stanąć, gwałtownie przyspieszył tuż przy blokujących jego drogę protestujących. Potrącił przy tym dwie kobiety, z czego jedną na tyle poważnie, że musiała zostać przewieziona do szpitala. Agresywny kierowca uciekł z miejsca wypadku, jednak dzięki nagraniom świadków policja błyskawicznie namierzyła jego pojazd. KSP: Kierowca został zatrzymany jeszcze w nocy O zatrzymaniu 44 latka poinformował we wtorek rano rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. - Szybko ustalono tożsamość kierowcy na podstawie tablic rejestracyjnych i został on zatrzymany w nocy około godziny 1. Policjanci wyjaśniają sprawę - przekazał. Dziennikarze TVN Warszawa nieoficjalnie dowiedzieli się, że prowadzone przez funkcjonariuszy czynności prowadzone są w kierunku spowodowania wypadku i narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego). Czytaj też:

„Nie wiem, czy nie skończy się to przedwczesnymi wyborami”. Grodzki o sytuacji w kraju