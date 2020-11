Marsz Niepodległości w Warszawie. Podano trasę tegorocznego wydarzenia

– Trasa marszu, rajdu samochodowego rozpocznie się od ronda Dmowskiego, pojedziemy na drugą stronę Wisły do ronda Waszyngtona, tam zawrócimy i pojedziemy do Dworca Centralnego, na rondzie 40-latka znów jest nawrót. Na tej pętli będą jeździły samochody – ujawnił na dzień przed wydarzeniem szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz.

Organizatorzy poprosili, by uczestnicy rajdu swoje pojazdy ustawiali w okolicy dopiero od 13:30, by nie powodować zatorów w drodze. Chcą, by wszyscy zmotoryzowani nadjechali od strony Placu Zawiszy i Ronda 40-latka. Wcześniej mieliby krążyć po mieście lub czekać na parkingach.

Marsz Niepodległości. Samochodami ze względu na weteranów

– Zachęcamy do rajdu, by to była taka kawalkada niepodległości, ale jednocześnie nikomu nie zakazujemy spacerów, tego żeby tego dnia pojawił się na ulicach Warszawy. Ostatnie tygodnie podkreślają taką możliwość podejmowania takich spacerów. Chcielibyśmy, żeby to było jak najbardziej zmotoryzowane, bezpieczne, żebyśmy pamiętali o weteranach i ludziach starszych, żebyśmy wykazali mądrość, której zdecydowanie brak stronie lewicowej – podkreślał Bąkiewicz.

Marsz Niepodległości. Prezydent Trzaskowski nie wyraził zgody

6 listopada Rafał Trzaskowski poinformował, że zgodnie z negatywną opinią sanepidu, nie wyraża zgody na zgłoszony wcześniej przez narodowców Marsz Niepodległości. W niedzielę pełnomocnicy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości złożyli do sądu apelacyjnego zażalenie na wcześniejsze postanowienie sądu I instancji, który utrzymał decyzję prezydenta Warszawy.

W odpowiedzi organizatorzy poinformowali, że tegoroczna demonstracja z okazji 11 listopada będzie miała inną formę. „W tym roku Marsz Niepodległości będzie zmotoryzowany. Zapraszamy wszystkich patriotów na godz. 14 na rondo Romana Dmowskiego” – przekazał Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości. W oświadczeniu organizacji, pod którą podpisali się oprócz Bąkiewicza m.in. Witold Tumanowicz, Tomasz Kalinowski i Mateusz Marzoch podkreślono, że „mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku towarzyszyli w manifestacji, zdecydowano się zmienić formułę wydarzenia”.

