„Niech płonie ta ku***”. Pożar w budynku na trasie Marszu Niepodległości, rzucano racami

Podczas Marszu Niepodległości doszło do starć z policją, wybuchł też pożar na trasie przemarszu. Jest wiele nagrań wskazujących na to, że ogień wznieciły race rzucane na balkony budynku, a celowano w te, na których wisiały symbole Strajku Kobiet. Na jednym z nagrań słychać: „Zostaw! Nie gaś tego! Niech płonie ta ku***. To nie to mieszkanie”.

Tegoroczny Marsz Niepodległości miał być w formie bardziej „zmotoryzowanej”, ale na Rondo Dmowskiego w Warszawie przyszło sporo pieszych. Ostatecznie część uczestników przeszła trasą, część przejechała ją autami. Celem maszerujących były błonia Stadionu Narodowego (zamienionego na szpital covidowy), dlatego też jak co roku szli Mostem Poniatowskiego. Czytaj też:

Marsz Niepodległości w Warszawie. Policjanci obrzuceni racami i butelkami Marsz Niepodległości. Pożar w kamienicy na trasie marszu, rzucano race Właśnie na Moście Poniatowskiego nieznani sprawcy, którzy szli w marszu, zaczęli rzucać race na balkony stojącego nieopodal budynku. Jak wskazuje reporter Radia ZET Piotr Drabik, na balkonach wielu mieszkań wisiały symbole Strajku Kobiet, i to właśnie w nie mogli celować chuligani. twitter Igor Wojciechowski, asystent posłanki Anity Sowińskiej z klubu Lewicy, zamieścił nagranie z momentu, gdy chuligani celują w balkony (w tym jeden z flagą Strajku Kobiet). Słychać jak ktoś odlicza „raz, dwa, trzy”, a później race lecą na balkon. twitter W jednym z mieszkań doszło wówczas do pożaru, co zarejestrowano na innym nagraniu. Już wtedy widoczne są płomienie w środku pomieszczenia, a w tle słychać głosy: „Zostaw! Nie gaś tego! Niech płonie ta ku***. To nie to mieszkanie!”. twitter Marsz Niepodległości. Straż pożarna o podpalonym mieszkaniu Pożar udało się szybko ugasić, a jak mówił TVN24 oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy brygadier Karol Kierzkowski nikomu nic się nie stało. – Prawdopodobnie wskutek racy czy jakiejś petardy doszło do pożaru na drugim piętrze przy Alei 3 Maja, w budynku mieszkalnym – przekazał Kierzkowski. Rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka już po serii incydentów w stolicy podczas Marszu Niepodległości poinformowała: „Dzisiejszy Marsz Niepodległości jest zgromadzeniem nielegalnym. Organizator nie respektuje wyroków sądów, które podtrzymały stanowisko Rafała Trzaskowskiego. Za ewentualne działania i bezpieczeństwo w tym momencie odpowiada stołeczna policja”.

