Trzaskowski podtrzymuje obietnicę. Zawnioskuje o ulicę Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Deklaracja dotycząca ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie padła latem, kiedy Rafał Trzaskowski walczył z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich. Wiceszef PO zapewnił wówczas, że jedna z ulic w zarządzanym przez niego mieście będzie nosić imię byłego prezydenta, brata prezesa PiS. O tej sprawie z końcem lipca wypowiadała się także rzeczniczka warszawskiego ratusza, Karolina Gałecka. Przekazała wtedy, że Trzaskowski wspomnianą propozycję przedstawi na sierpniowej sesji Rady Warszawy.

Trzaskowski: Obiecałem, że taki wniosek złożę i tak będzie

Od tamtego czasu temat ucichł. Wziąwszy pod uwagę zaostrzający się spór polityczny i mocno krytyczne wypowiedzi Trzaskowskiego pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, dziennikarze Polsatu postanowili ponownie zapytać o ulicę Lecha Kaczyńskiegto. – Obiecałem, że taki wniosek złożę i tak będzie. Będzie on jeszcze jesienią – zapewniał prezydent Warszawy. Dodawał, że rozmawiał już z radnymi miasta na temat lokalizacji i podkreślał, że to do nich należeć będzie ostateczny głos w tej sprawie.

Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Warszawa miała co prawda przez pewien czas ulicę imienia Lecha Kaczyńskiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jednak decyzję wojewody mazowieckiego z końcówki 2017 roku. Aleja Armii Ludowej wróciła więc do swojej starej nazwy.

