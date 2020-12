Warszawa. Radni PiS za odebraniem stolicy funduszy unijnych

Rada Warszawy podczas ostatniego posiedzenia dyskutowała nad nową propozycją rządu. Gabinet Morawieckiego chce wyłączyć stolicę i okoliczne powiaty ze wsparcia unijnego rozdzielanego przez urzędników z Mazowsza w ramach tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze mają zostać przerzucone do funduszy, które są rozdzielane centralnie. Oznacza to, że o dotacje Warszawa musiałaby rywalizować z powiatami z całego kraju. „Gazeta Wyborcza” przypomina, że dzięki środkom z programu dofinansowanych zostało wiele ważnych dla miasta inwestycji takich jak budowa przedszkoli, modernizacje placów zabaw, wymiana kopciuchów, rozbudowa kanalizacji czy budowa ścieżek rowerowych.

„Ten projekt bije w mieszkańców Warszawy, których tutaj reprezentujemy”

– Decyzja arbitralna, pozbawiona merytorycznych podstaw. Chciałbym uniknąć zastanawiania się nad politycznymi motywacjami decyzji, ale ona uderza nie tylko w „bogatą" Warszawę, ale także w naszych sąsiadów z powiatu grodziskiego czy wołomińskiego. To jest jeszcze moment, w którym ten fatalny błąd można naprawić. Musimy wezwać premiera i ministra finansów, by z tej nieszczęśliwej, złej decyzji się wycofali – mówił radny Kacper Pietrusiński z Koalicji Obywatelskiej. – – W tym roku mamy 40. rocznicę powołania Solidarności. Te środki nie wracają do rządu, idą do innych samorządów. To kwestia solidarności – ripostował Cezary Jurkiewicz z PiS. – Ten projekt bije w mieszkańców Warszawy, których tutaj reprezentujemy. To znaczy – niektórzy reprezentują rząd, ale jesteśmy tu z wyboru warszawiaków. Rząd podjął złą decyzję, za którą zapłacą mieszkańcy Warszawy. A także okolicznych gmin – podkreślał Jarosław Szostakowski z KO.

Finalnie stanowisko wyrażające sprzeciw wobec wyłączenia aglomeracji warszawskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego poparło 40 radnych. Przeciw było 18 stołecznych radnych z Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Jaki majątek ma prezes PiS? Nowe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego