Jan Paweł II i abp. Głódź i Hoser bez honorowych obywatelstw? Rada Warszawy nie poprze wniosku

Choć głosowanie nad wnioskiem odbędzie się w najbliższy czwartek, już teraz wiadomo, jaki będzie jego rezultat. Radni nie przyłożą ręki do odebrania honorowych obywatelstw Warszawy trzem duchownym. Wniosek o takiej treści złożyli lokalni działacze Partii Razem.

Zdaniem działacza tej partii Konrada Wiślicza-Węgorowskiego osoby, które są oskarżane o tuszowanie skandali pedofilskich nie powinny posiadać takiego tytułu. „Gazeta Wyborcza” wskazuje jednak, że nastroje w Radzie są jasne i sprowadzają się do tego, że decyzja taka nie zapadnie.

Problemy formalne

Na drodze do takiej decyzji stoją dwie kwestie – czytamy. Po pierwsze – formalności. Proces nadawania honorowego obywatelstwa miasta jest klarowny, jednak w przepisach brakuje furtki do cofnięcia nadanego tytułu. W przeszłości pojawiły się próby uregulowania tej kwestii, jednak i one nie spotkały się z aprobatą radnych. Drugi powód, to jak uważa działacz Partii Razem, obawy przed reakcją Kościoła.

Pytany o sprawę lider klubu KO w Radzie Warszawy stwierdza jednak, że kwestia ta nie jest taka jednoznaczna. Wskazuje przy tym, że trudno ułożyć sprawiedliwe kryteria, które pozwoliłyby na odbieranie tytułu. „A niejasny mechanizm otwierałby pole do decyzji motywowanych politycznie” – dodaje.

