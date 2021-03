Trzaskowski ogłasza III linię metra w Warszawie. Gdzie będą stacje?

W najbliższy czwartek na wniosek Rafała Trzaskowskiego Rada Miasta Warszawy ma zdecydować o przesunięciu pieniędzy na pierwszy etap prac związanych z powstaniem III linii metra – poinformował w poniedziałek stołeczny ratusz.

To nie była łatwa decyzja, bo sytuacja finansowa miasta jest naprawdę trudna. Warszawa musi jednak stać się nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale także wymarzonym miejscem do życia. Budowa trzeciej linii metra ma tu kluczowe znaczenie, bo komunikacja jest jedną z najważniejszych usług jakie świadczymy naszym mieszkańcom – tłumaczy decyzję prezydent stolicy.