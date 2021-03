Rachoń do Ikonowicza: Powiedział pan, że mafia reprywatyzacyjna ma oparcie w prezydencie Warszawy?

Michał Rachoń na antenie TVP Info mówił o osobach, które zostały poszkodowane w związku z warszawską reprywatyzacją. – Mamy w tej chwili sytuację, w której miasto stołeczne Warszawa skarży decyzje komisji weryfikacyjnej, które są korzystne dla mieszkańców poszkodowanych. Czy tutaj widzi pan pole do działania dla RPO? – zapytał dziennikarz TVP.

Jak najbardziej. Ja w swojej działalności w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej niejednokrotnie musiałem pomagać, bronić ludzi wyrzucanych na bruk, dręczonych przez czyścicieli kamienic, przez całą tę mafię reprywatyzacyjną (...). I to, że prezydent miasta st. Warszawy zaskarża te decyzje; to, że złoczyńcy ośmielają się podawać do sądu Janka Śpiewaka (…), który jako jeden z nielicznych bardzo wcześnie alarmował, bił na alarm w związku z tymi strasznymi nadużyciami i strasznymi cierpieniami, to jest oczywiście skandal – stwierdził Piotr Ikonowicz.