Warszawa. Zakażony koronawirusem uciekł z izolatorium. Poszedł na zakupy

43-letni Ukrainiec przyleciał do Polski z Kijowa. Mężczyzna miał dodatni wynik testu na obecność koronawirusa. Służba Medyczna Lotniska Chopina w Warszawie skierowała 43-latka na izolację. Ukrainiec od początku pobytu w izolatorium sprawiał problemy. Awanturował się i podjął kilka prób ucieczki, aż w końcu oddalił się z placówki bez wiedzy personelu.

Koronawirus w Polsce. Warszawa. Uciekł z izolatorium z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

Izolatorium od razu powiadomiło policję. Funkcjonariusze dostali rysopis mężczyzny i rozpoczęli poszukiwania. Mundurowi ustalili, że mężczyzna zamówił taksówkę i pojechał do wynajętego mieszkania. Następnie wybrał się na zakupy do pobliskiego kiosku. Obywatel Ukrainy został zatrzymany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Prokuratura postawiła 43-latkowi zarzuty sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla życia wielu osób. Grozi za to do kilku lat więzienia. Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci miesiąca izolacji. Ukrainiec trafi do zakładu zamkniętego, w którym stosowane są zasady sanitarno-epidemiologiczne.

