Zaatakował ostrym narzędziem kobietę. Warszawska policja publikuje zdjęcia i prosi o pomoc

Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca zadał kobiecie cios ostrym narzędziem w okolice głowy, wskutek czego doznała ona m.in. obrażeń twarzoczaszki. Do zdarzenia doszło 15 marca tego roku, około godziny 19:00 na ul. Czerskiej 21 w Warszawie.

Publikowany na zdjęciach podejrzany to mężczyzna w wieku ok. 30-40 lat, mający około 180 cm wzrostu, ubrany w ciemną kurtką oraz spodnie. Po zdarzeniu uciekał ulicą Podchorążych do skrzyżowania i dalej przy obiekcie SOP, a następnie skręcił w ul. Sielecką.

Osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tożsamości podejrzanego mężczyzny lub jego obecnego miejsca pobytu, albo były świadkami tego zdarzenia, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu w siedzibie jednostki przy ul. Malczewskiego 3/5/7 na warszawskim Mokotowie.

Kontakt telefoniczny i mailowy

Informacje można przekazać, dzwoniąc na numery 47 72 392 50 lub 47 72 392 51 (czynne całą dobę) albo 47 72 392 24 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 lub mailowo na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.

