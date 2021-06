Wścieklizna na Mazowszu. Wykryto kolejne przypadki

Przypomnijmy, że pierwszy przypadek wścieklizny został potwierdzony u lisa 15 stycznia w miejscowości Izabela. Później pojawiły się kolejne zgłoszenia. Z najnowszego komunikatu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że łączna liczba przypadków wzrosła o trzy, dając w ten sposób 21 przypadków od początku wykrycia pierwszego zakażenia.

Nowe zakażenia miały miejsce w miejscowościach: Celestynów, Stary Helenó, Tarnów (gm. Wilga, powiat garwoliński). Ostatni zgłoszony przypadek jest jednocześnie pierwszym potwierdzonym przypadkiem u zwierzęcia innego niż lis – u jenota.

Jak odnotowuje urząd, na terenie Mazowsza pojawia się coraz więcej przypadków wścieklizny u lisów. Wścieklizna to groźna i niemal zawsze śmiertelna choroba. Urząd apeluje o unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie czworonogi szczepi się nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Brak szczepienia psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Zasady obowiązujące w kilku powiatach i części Warszawy

W związku z zagrożeniem wścieklizną, wojewoda zarządził nowe zasady na określonym niżej terenie. Obowiązują one w powiatach otwockim, mińskim i garwolińskim, a także w dwóch dzielnicach Warszawy (Wawer: część dzielnicy ograniczoną od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni; Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczoną od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski).

Na tym terenie zakazane są targi, wystawy, czy konkursy z udziałem psów i kotów, a także polowania. Nakazuje się z kolei trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu.

Czytaj też:

Były przywiązane do ogrodzenia, bez dostępu do karmy. Policjanci z Mazowsza uratowali psy